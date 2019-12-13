2019-12-13T14:48:31+03:00
Происшествия

Директор турфирмы, обвиняемая в обмане 2,7 тысяч петербуржцев, пойдет под суд

Женщина похитила более 157 миллионов рублей людей, собирающихся в отпуск
Лилия КОЗЛОВА
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Экс-директор петербургской турфирмы обманула клиентов на 157 миллионов рублейЭкс-директор петербургской турфирмы обманула клиентов на 157 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в пятницу, 13 декабря 2019 года, завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора туроператора ООО «Солвекс-Турне» Тамары Халецкой. Женщина обвиняется в том, что обманула более 2,7 тысяч человек, собиравшихся отправиться в отпуск. Теперь подозреваемой грозит судебное разбирательство.

- По версии следствия, экс-директор фирмы, зная, что компания не сможет исполнить обязательства перед своими клиентами по договорам об оказании туристических услуг, да, и не имея на это намерений, решила заработать на гражданах, - сообщил следственный комитет Петербурга.

С октября 2013 по сентябрь 2014 года заключила договоры на туристические поездки с 2 771 клиентами, забрала деньги, но в отпуск так никого и не отправила. При этом присвоила себе более 157 миллионов рублей.

В ходе расследования объем уголовного дела составил 336 томов. Доказательная база уже собрано, а материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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