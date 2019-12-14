Пьяная компания не давала петербуржцам спать, запуская фейерверки на Комсомольской площади

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-14T10:20:30+03:00

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Жителям Комсомольской площади в Петербурге поздно вечером в пятницу, 13 декабря, не давали отдохнуть после трудовых бедней четыре пьяных человека. Около 22:00 компания устроила фейерверк, запуская в воздух снаряды около часа. Когда же горожане попросили прекратить устраивать грохот, развеселые граждане ответили оскорблениями и хамством.

- На Комсомольской площади четыре человека в пьяном состоянии, развлекались запуском фейерверков в течении часа и решили забить на спокойствие граждан, - пожаловались в соцсети петербуржцы.

Когда местные жители стали предъявлять компании претензии, те, заплетающимися языками, заявили, что якобы экспериментальный запуск салютов им разрешила администрация Кировского района. Однако никаких подтверждающих бумаг на это у людей не было. Когда их в этом уличили, пьяные люди не растерялись и продолжили свое развлечение, оскорбляя прохожих.

Напомним, что по закону запускать салюты разрешено с 7 часов утра до 10 вечера, не считая новогодней ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU