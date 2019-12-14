Петербуржец обнаружил труп мужчины на березе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-14T10:50:23+03:00

Тело мертвого человека кавказской внешности находилось рядом с жилым домом на Полюстровском проспекте

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга разбирается с причинами смерти молодого человека, которого случайно нашел прохожий. Около 23:30 часов в пятницу, 13 декабря, 36-летний местный житель шел по Полюстровскому проспекту, когда у дома 87 увидел труп на дереве, склонившемся под тяжестью обмякшего тела. Очевидец сразу же позвонил на телефон экстренной службы.

- Сотрудники полиции Калининского района незамедлительно приехали на место вызова и обнаружили труп, висящий на березе, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мертвым оказался молодой человек, на вид лет 18-ти, с кавказским типом лица и черными волосами средней длины. На нем был одет длинный темно-синий пуховик, такого же цвета штаны, а также кроссовки.

Правоохранители осмотрели тело и вызвали подмогу, чтобы забрать мертвого человека. На данный момент труп отправлен в морг, а сотрудники органов разыскивают родных и близких умершего, чтобы разобраться в причинах смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU