2019-12-14T11:41:02+03:00
Общество

Одежду, книги и косметику выкинули петербуржцы во время семейного скандала

Полиция разбирается в причине инцидента
Лилия КОЗЛОВА
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Во время скандала жители Петербурга выкинули охапку вещей из окнаВо время скандала жители Петербурга выкинули охапку вещей из окнаФото: СОЦСЕТИ
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Поздно ночью на Караваевской улице в Петербурге произошел серьезный скандал, жертвами которого стали вещи: книги, одежда, обувь и многое другое. Утром в среду, 14 декабря, в соцсетях появились фотографии, на которых видно, как рядом с одним из жилых домов все завалено вещами, а рядом стоят люди и сотрудник полиции. Петербуржцы стали гадать, что же произошло минувшей ночью.

- Муж забыл про годовщину, жена решила ему отомстить, - предположили некоторые.

- Это японская уборка: выкинь все, что не приносит радости, - пошутил один горожанин.

- Очень похоже на то, что дороги от льда обрабатывают. Только здесь не песком, а мусором, - появилась очередная версия.

- Скорее всего оставили без присмотра больного человека. Мне так панорамную крышу на машине разбили - девочка со справкой оказалась, - поделился опытом петербуржец.

Большинство свидетелей рассказали, что в одной из квартир этого дома пришла семейная драма. Муж вернулся домой и застал жену в постели с любовником. Разозлившись, мужчина и повыкидывал вещи супруги из окна. В истиной причине беспорядка разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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