2019-12-14T11:56:08+03:00
Происшествия

Пятеро мужчин устроили перестрелку на петербургской овощебазе

Мест конфликта усыпано гильзами от разного оружия
Лилия КОЗЛОВА
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Пятеро мужчин устроили перестрелку на Софийской овощебазеПятеро мужчин устроили перестрелку на Софийской овощебазеФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники полиции Петербурга выясняют причины и детали произошедшего конфликта на Софийской овощной базе. Вечером в пятницу, 13 декабря, местные обитатели, а также прохожие слышали крики и звуки выстрелов, доносящихся со стороны парковки. Сотрудник охраны овощебазы незамедлительно вызвал полицию и рассказал об увиденном.

- После опроса охранника и просмотра камер было установлено, что около 17:15 приехали две машины марок «Ниссан Тиана» и «Фольксваген Поло». Из них вышли пятеро мужчин и начали перестрелку, после чего все с места сбежали, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также полиция опросила хозяина «Ниссан», который пояснил, что его автомобилем на постоянной основе пользуется его знакомый из Азербайджана.

На месте перестрелки полицейские нашли три гильзы с маркировкой «Техкрим», восемь гильз с маркировкой «ТК РА» и одна гильза с маркировкой «RA». Предположительно все это от травматического оружия.

По факту конфликта было возбуждено уголовное дело. Его участников разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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