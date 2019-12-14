2019-12-14T13:09:02+03:00
Общество

Торжественное гашение марки в честь 25-летия ЗакСа состоялось в Мариинском дворце

В честь юбилея в Петербурге выпущено 50 тысяч художественных конвертов
Лилия КОЗЛОВА
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Торжественное гашение марки в честь 25-летия ЗакСа состоялось в Мариинском дворцеТоржественное гашение марки в честь 25-летия ЗакСа состоялось в Мариинском дворцеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В субботу, 14 декабря, в Мариинском дворце прошла церемония специального гашения художественных маркированных конвертов, выпущенных в честь 25-летия Законодательного Собрания Петербурга. В торжественном мероприятии приняли участие председатель парламента Вячеслав Макаров, депутаты города, в также директор северо-западного отделения Почты России Дмитрий Серебренников.

- Сегодня мы являемся участниками исторического события – гашения юбилейных конвертов, выпущенных в честь 25-летия петербургского парламента. Пройдут годы, десятилетия и века, мир достигнет еще более высокого уровня цифровизации, но в собраниях филателистов эти конверты будут рассказывать об истории петербургского парламентаризма, - сказал Макаров.

На художественном маркированном конверте изображен Мариинский дворец – резиденция Петербургского парламента. Всего в оборот выпущено 50 тысяч конвертов. Стоит отметить, что церемония спецгашения особым штемпелем отличается от обычного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, по случаю которой он изготовлен. Филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут уникальной коллекционной ценностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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