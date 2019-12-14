Курьера в Петербурге похитили и ограбили на 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-14T14:00:51+03:00

Молодого человека посадили в машину и надели на него наручники

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В Петербурге молодого человека, устроившегося работать курьером, ограбили на 105 тысяч рублей. Поздно вечером в пятницу, 13 декабря, 20-летний парень обратился в полицию и рассказал, что неизвестные люди похитили его прямо на улице и увезли в неизвестном направлении.

- Молодой человек нашел себе подработку в качестве курьера через сайт объявлений. Он должен был доставить папку с документами по месту назначения, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Около трех часов дня 12 декабря на парковке торгового центра на Петергофском шоссе двое человек, которым он передал папку, схватили его и посадили в машину. В салоне автомобиля находился еще один человек, который надел на него наручники. После этого машина поехала.

У дома 52 на Ленинскому проспекту у него забрали 15 тысяч рублей, мобильный телефон и банковские карты, а после вытолкали из машины. Позже с его счетов было снято 90 тысяч рублей.

В итоге молодой человек лишился 105 тысяч рублей. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Похитителей разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU