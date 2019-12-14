2019-12-14T14:11:53+03:00
Общество

Полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости посвятили юбилею ЗакСа

Парламент Петербурга отмечает свое 25-летие
Лилия КОЗЛОВА
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Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили 25-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга / Фото: ЗакС ПетербургаПолуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили 25-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга / Фото: ЗакС Петербурга
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Ровно в полдень в субботу, 14 декабря, из пушки Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости был произведен выстрел. Праздничный залп был произведен в честь 25-летия Законодательного Собрания Петербурга. Выстрел сделал председатель парламента Вячеслав Макаров в присутствии депутатов Северной столицы и почетных гостей.

- Петербургский парламент – это мощная точка опоры для каждого жителя нашего города. Законодательное Собрание является объединяющим звеном для всех политических партий, общественных и ветеранских организации. В этот день мы говорим спасибо и нашим предшественникам, депутатам предшествующих созывов, и говорим слова благодарности ныне действующим депутатам, - отметил Макаров.

Председатель Петербургского парламента подчеркнул, что главным качеством каждого депутата является умение остро чувствовать проблемы и заботы избирателей. Неизменная приверженность этому принципу позволила петербургскому парламенту приобрести авторитет одного из ведущих региональных законодательных органов власти в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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