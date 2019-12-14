2019-12-14T14:32:46+03:00
Общество

Погода в Петербурге оказалась под влиянием атлантического циклона

В Северной столице ожидаются дожди и мокрый снег
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург оказался в передней части атлантического циклонаПетербург оказался в передней части атлантического циклонаФото: Артем КИЛЬКИН
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Начало зимы в Петербурге выдалось теплым и практически без снега. По большей части город заливают дожди, либо выпадает мокрый снег, который быстро тает. В субботу, 14 декабря, в Северной столице тепло и пасмурно, и такая погода простоит еще минимум неделю.

- Сегодня Петербург окажется в передней части атлантического циклона, неторопливо приближающегося к западной оконечности Скандинавии. Это сохранит погоду в регионе облачной, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождей, а температурный фон вновь существенно превысит рамки климата, - рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в субботу в Петербурге температура воздуха будет держаться на уровне +1…+3 градуса, в области от +1 до +4 градусов по Цельсия. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В целом теплая и мягкая зима в Петербурге будет стоять еще неделю. Периодически ожидается мокрый снег и дождь. По утрам на дорогах образуется гололед, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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