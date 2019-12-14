2019-12-14T15:18:11+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы разыскивают больного пса, живущего в лесу Соснового Бора

Животное отказывается от воды и плохо ест [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Сосновом Бору пытаются спасти больного пса, поселившегося в лесуВ Сосновом Бору пытаются спасти больного пса, поселившегося в лесуФото: СОЦСЕТИ
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Жители Соснового Бора в Ленинградской области пытаются спасти пса, который обитает в лесу недалеко от города. Собака в очень плохо состоянии, плохо ест, отказывается от воды и уже совсем ослабла. В субботу, 14 декабря, в сети появился пост с призывом о помощи в розыске животного, которому необходимо срочное лечение. Неравнодушных просят подключиться.

- В лесу у Глуховки, за часовней, как идти к заливу, обитает пес. Сначала он был в лесочке у 8-1 школы, потом перебрался через дорогу. Недавно его начала подкармливать одна бабуля и сказала, что он в районе дороги к Хеева, - написали горожане.

Животное не пьет, не ест и все время лежит Фото: СОЦСЕТИ

Животное не пьет, не ест и все время лежитФото: СОЦСЕТИ

Пес очень плох, все время лежит. В субботу неравнодушная девушка пыталась его отыскать, чтобы оказать какую-то помощь, но собаки нигде нет.

- Его нужно забрать из лесу, пока не поздно. Пока есть возможность спасти.

Неравнодушных жителей Соснового Бора просят откликнуться, если кто-то увидит бедолагу, которому нужны заботливые руки и медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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