Петербуржцы разыскивают больного пса, живущего в лесу Соснового Бора

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-14T15:18:11+03:00

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Жители Соснового Бора в Ленинградской области пытаются спасти пса, который обитает в лесу недалеко от города. Собака в очень плохо состоянии, плохо ест, отказывается от воды и уже совсем ослабла. В субботу, 14 декабря, в сети появился пост с призывом о помощи в розыске животного, которому необходимо срочное лечение. Неравнодушных просят подключиться.

- В лесу у Глуховки, за часовней, как идти к заливу, обитает пес. Сначала он был в лесочке у 8-1 школы, потом перебрался через дорогу. Недавно его начала подкармливать одна бабуля и сказала, что он в районе дороги к Хеева, - написали горожане.

Животное не пьет, не ест и все время лежитФото: СОЦСЕТИ

Пес очень плох, все время лежит. В субботу неравнодушная девушка пыталась его отыскать, чтобы оказать какую-то помощь, но собаки нигде нет.

- Его нужно забрать из лесу, пока не поздно. Пока есть возможность спасти.

Неравнодушных жителей Соснового Бора просят откликнуться, если кто-то увидит бедолагу, которому нужны заботливые руки и медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU