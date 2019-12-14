На КАД насмерть сбили мужчину, перебегавшего трассу

СЕГОДНЯ 21:31 2019-12-14T21:31:35+03:00

Как пешеход оказался на дороге для автомобилей, не известно

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Трагическая авария произошла на Кольцевой автодороге в Петербурге. Вечером в субботу, 14 декабря, перед иномаркой неожиданно выскочил на трассу пешеход, который попытался перебежать на другую сторону. Но из-за высокой скорости движущихся автомобилей, сделать ему это не удалось.

- В 15:30 часов на 85-м километре трассы КАД произошло смертельное ДТП. По третьей полосе дороги ехала иномарка Chevrolet, за рулем которой был 38-летний водитель. Неожиданно перед ним решил перебежать дорогу пешеход, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Однако скорость движения автомобиля была очень высока и водитель не успел затормозить перед человеком. В результате произошел наезд.

От полученных в результате наезда травм пешеход скончался до приезда врачей скорой помощи. Личность погибшего человека на данный момент устанавливается. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU