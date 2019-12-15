2019-12-15T20:03:01+03:00
Спорт

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов обвинил финнов

По его мнению, соперник не дал его команде показать красивую игру
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Наставник СКА и национальной сборной после окончания встречи со сборной Финляндии попытался объяснить, почему итоговой счет оказался таким скромным.Наставник СКА и национальной сборной после окончания встречи со сборной Финляндии попытался объяснить, почему итоговой счет оказался таким скромным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наставник СКА и национальной сборной после окончания встречи со сборной Финляндии попытался объяснить, почему итоговой счет оказался таким скромным, а содержание игры нашей команды невыразительным.

- Сегодня был плотный и тяжелый матч, - отметил Кудашов. - Со сборной Финляндии по-другому не бывает. Как вы и просили - мы сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты, хотя во втором периоде еще были, надо было дожимать финнов и играть спокойнее.

Вы видели, чтобы против сборной Финляндии были яркие и выразительные игры? Это закрытая и системная команда, которая плотно играет в обороне. Тем более на маленькой «поляне». Они не раскрываются, с ними тяжело сыграть в атаке. Вы видели чемпионат мира, сегодня тоже не исключение. Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе. Сегодня был план на игру, мы его выполнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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