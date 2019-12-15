2019-12-15T20:07:01+03:00
Спорт

Нападающий сборной России Антон Слепышев пожаловался на температуру

И считает, что один период матча Кубка Первого канала по хоккею Россия - Финляндия 15 декабря 2019 решил судьбу турнира
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Тяжелый был матч - после финальной сирены заметил Слепышев.Тяжелый был матч - после финальной сирены заметил Слепышев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Два гола Антона Слепышева обеспечили сборной России победу над финнами в матче «на открытом воздухе» в рамках Кубка Первого канала. Правда, даже выигрыш не позволил российской команде занять первое место по итогам турнира — на первое место забрались шведы.

- Тяжелый был матч, - после финальной сирены заметил Слепышев. - Два дня подряд играли, поэтому не все получалось. Где-то нас поджимали, но мы выстояли, добыли победу. Как оценить второе место на домашнем этапе Евротура? Второй период со шведами сыграл с нами злую шутку, именно поэтому у нас получилось второе место. Если бы начали тот матч получше, то было бы по силам выиграть все три встречи. Будем делать выводы. В обороне надо прибавлять, в атаке не все получалось. Большая работа предстоит. Что касается моих голов, то всегда ожидаешь от себя, что забьешь. Настраивался как и на остальные матчи, но здорово, что удалось забить. Спасибо партнерам, помогли.

Также хоккеист посчитал, что было на стадионе жарко.

- Как оценю атмосферу? Здорово! Просто отлично. И в том году мы здесь были, и сейчас. Это здорово и для хоккея, и для города, спасибо всем за поддержку. Дай Бог, такие матчи будут каждый год. В прошлом году было жарко? Температура нормальная. Но в таких матчах, что в НХЛ, что в других лигах, он всегда оставляет желать лучшего. Но в целом все равно кайф!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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