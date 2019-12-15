Глава штаба сборной России Роман Ротенберг пожаловался на жадность североамериканцев

СЕГОДНЯ 20:08 2019-12-15T20:08:48+03:00

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После завершения матча между сборными России и Финляндии вице-президент СКА и глава штаба сборной России Роман Ротенберг объяснил, почему в Россию трудно привезти на матчи клуб НХЛ.

- Теоретически в жизни все возможно, ничего невозможного не бывает, мы так и работаем с этой философией, - сказал Ротенберг. - Вполне, к нам может приехать и «Вашингтон», где играет Александр Овечкин. - Но тут много факторов, очень важен финансовая составляющая. Когда мы делаем этот матч, мы считаем экономику, мы не зависим ни от кого. Но если нам выставляют счет за организацию матча условно $ 10 млн, то экономика уже не срастается, ничего не склеивается.

Здесь надо смотреть экономику, здесь нет никакой политики, это вопрос бизнеса. Если НХЛ играет в Финляндии, мы очень хорошо знаем экономику этих матчей, потому что имеем прямое отношение к «Хартвалл-Арене». Когда они приезжают в Россию, они выставляют совсем другой ценник. В этом вся проблема, другого вопроса вообще нет. Поэтому здесь нужно смотреть с точки зрения экономики, изучать все вопросы. Если это будет выгодно для нас, как, например, сейчас, когда мы работаем на продажу билетов. Вы знаете, в Петербурге точки продаж организованы на уровне любого клуба НХЛ. Мы можем сравниться с любым клубом НХЛ — «Торонто», даже с федерацией хоккея Канады.

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ИСТОЧНИК KP.RU