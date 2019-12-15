Мокрый снег и слякоть: Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели
Зима в Петербурге продолжает притворяться, что на дворе все еще осень. В начале рабочей недели в городе будет слякотная погода с дождем и мокрым снегом. Как сообщают синоптики, в понедельник, 16 декабря, петербуржцев ждет «плюсовая» температура. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Такой же погода останется и в следующие несколько дней.
- Во вторник небольшой дождь с мокрый снегом, днем местами умеренный. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1..+3 градусов, - рассказали ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - 18 декабря, в среду, осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до +4 градусов.
В это время ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о гололедице. Из-за сложившееся метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП и возникновения аварий на объектах ЖКХ. Жителей ведомство рекомендует воздержаться от походов в лес, выхода на акватории и на образующиеся ледовые поля.
ИСТОЧНИК KP.RU