2019-12-15T20:18:18+03:00
Общество

Мокрый снег и слякоть: Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели

Спасатели предупреждают о гололедице и просят воздержаться от походов в лес
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Мокрый снег будет идти несколько дней.Мокрый снег будет идти несколько дней.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Зима в Петербурге продолжает притворяться, что на дворе все еще осень. В начале рабочей недели в городе будет слякотная погода с дождем и мокрым снегом. Как сообщают синоптики, в понедельник, 16 декабря, петербуржцев ждет «плюсовая» температура. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Такой же погода останется и в следующие несколько дней.

- Во вторник небольшой дождь с мокрый снегом, днем местами умеренный. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1..+3 градусов, - рассказали ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - 18 декабря, в среду, осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до +4 градусов.

В это время ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о гололедице. Из-за сложившееся метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП и возникновения аварий на объектах ЖКХ. Жителей ведомство рекомендует воздержаться от походов в лес, выхода на акватории и на образующиеся ледовые поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мокрый снег и слякоть: Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг пожаловался на жадность североамериканцев
Нападающий сборной России Антон Слепышев пожаловался на температуру
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов обвинил финнов
В Ломоносовском районе водитель маршрутки сбил пешеходов на остановке
В Стрельне жена ударила мужа сковородой по голове, а затем набросилась с ножом
Петербуржцев удивило дерево, усыпанное яблоками в середине декабря
В Петербурге стартовала запись школьников в первые классы
Петербуржцы пожаловались на украшение елки у Исаакиевской площади
В Петербурге школьник в спортивном костюме и маске похитил ящик с пожертвованиями из супермаркета
В Петербурге разыскивают мошенников, продавших 89-летней пенсионерке «чудо-лекарство» за 170 тысяч рублей
Глава СК РФ поручил проверить условия жизни семьи, где петербурженка пыталась выбросить дочь в окно
В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет снег с дождем
Фигуристка Алина Загитова, заявившая о приостановке карьеры, выступит в Петербурге перед матчем СКА - ЦСКА
На КАД насмерть сбили мужчину, перебегавшего трассу
Кот застрял на мешках в обвалившейся набережной на канале Грибоедова
Женщину с 8-летним ребенком сбили в центре Петербурга
В Петербурге появилось граффити, посвященное академику Андрею Сахарову
В Петербурге состоялось торжественное заседание в честь 25-летия ЗакСа
Грустящая в уголочке собака из Петербурге три года ждет хозяев
Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в лесу Ленобласти задержали
Валентина Матвиенко вручила награды депутатам петербургского ЗакСа
«Подмигивающую» елку установят в центре Петербурга
В центре Петербурга реконструируют дома под жилье молодым горожанам
В Ленобласти закрыли нелегальную свалку отходов в Новогорелово