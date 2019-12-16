2019-12-16T08:18:47+03:00
Происшествия

На новой трассе М-11 «Нева» разбилась автоцистерна

На подъезде к Петербурге грузовик влетел в отбойник
Петр КИБЕР
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Под Тосно на М-11 разбился тягач. Водитель не пострадал. Фото: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspbПод Тосно на М-11 разбился тягач. Водитель не пострадал. Фото: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspb
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Новая платная скоростная трасса М-11 Москва-Петербург открылась меньше месяца назад, а статистика серьезных ДТП уже успела накопиться. И очередная авария лишь дополнила ежедневную сводку. На подъезде к Северной столице разбился тягач с автоцистерной.

- Около 22:00 15 декабря на 650-м километре автодороги «Нева» Водитель, управляя автомобилем Scania, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылку на отдел пропаганды УГИБДД.

Тяжелый грузовик снес несколько десятков метров стального ограждения, собрав их в гармошку и, уронив кабину набок, остановился. По счастью, несмотря на силу удала водитель машины остался цел. Ему даже не понадобилась помощь медиков.

Напомним, что неделю назад практически в том же месте в ДТП попал сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Мерседес, в котором за рулем была девушка Арсения Лиана, также влетел в отбойник. Молодому человеку пришлось зашивать губы, а его спутница сломала руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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