На новой трассе М-11 «Нева» разбилась автоцистерна
Новая платная скоростная трасса М-11 Москва-Петербург открылась меньше месяца назад, а статистика серьезных ДТП уже успела накопиться. И очередная авария лишь дополнила ежедневную сводку. На подъезде к Северной столице разбился тягач с автоцистерной.
- Около 22:00 15 декабря на 650-м километре автодороги «Нева» Водитель, управляя автомобилем Scania, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылку на отдел пропаганды УГИБДД.
Тяжелый грузовик снес несколько десятков метров стального ограждения, собрав их в гармошку и, уронив кабину набок, остановился. По счастью, несмотря на силу удала водитель машины остался цел. Ему даже не понадобилась помощь медиков.
Напомним, что неделю назад практически в том же месте в ДТП попал сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Мерседес, в котором за рулем была девушка Арсения Лиана, также влетел в отбойник. Молодому человеку пришлось зашивать губы, а его спутница сломала руку.
ИСТОЧНИК KP.RU