Семь машин утром пробили колеса из-за ямы на дороге в Мурино
Не с кофе началось утро у нескольких муринских автомобилистов. На выезде из своего города они друг за другом влетели в залитую водой яму. Результатом оказались пробитые покрышки и испорченное настроение.
- На въезде в Мурино у «Ленты» семь машин с пробитыми колесами, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» расстроенные водители.
По словам пострадавших, ямы на дороге почти незаметно, она залита водой и воспринимается как обычная лужа, однако при наезде подвеску моментально «пробивает», покрышки не выдерживают и рвутся.
В плюсе от всего этого лишь шиномонтажники. Передвижной микроавтобус с ремонтниками приехал на место происшествия раньше ГИБДД.
Кроме резины у машин страдали детали подвески - вырывало рычаги, а также приводы колес. Пока полицейские занимаются оформлением ДТП, автовладельцы думают, с кого требовать компенсации за поврежденные машины.
ИСТОЧНИК KP.RU