2019-12-16T08:37:28+03:00
Происшествия

Семь машин утром пробили колеса из-за ямы на дороге в Мурино

Раньше всех на место приехал передвижной шиномонтаж
Петр КИБЕР
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В яме у въезда в Мурино семь машин пробили колеса. Фото: vk.com/spb_todayВ яме у въезда в Мурино семь машин пробили колеса. Фото: vk.com/spb_today
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Не с кофе началось утро у нескольких муринских автомобилистов. На выезде из своего города они друг за другом влетели в залитую водой яму. Результатом оказались пробитые покрышки и испорченное настроение.

- На въезде в Мурино у «Ленты» семь машин с пробитыми колесами, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» расстроенные водители.

По словам пострадавших, ямы на дороге почти незаметно, она залита водой и воспринимается как обычная лужа, однако при наезде подвеску моментально «пробивает», покрышки не выдерживают и рвутся.

В плюсе от всего этого лишь шиномонтажники. Передвижной микроавтобус с ремонтниками приехал на место происшествия раньше ГИБДД.

Кроме резины у машин страдали детали подвески - вырывало рычаги, а также приводы колес. Пока полицейские занимаются оформлением ДТП, автовладельцы думают, с кого требовать компенсации за поврежденные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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