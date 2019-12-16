2019-12-16T08:58:41+03:00
Дом. Семья

В Кировском районе ищут хозяев редкого бедлингтон-терьера найденного на улице Новостроек

«Красавца» с ошейником звездах и сердечках пока приютили сердобольные люди
Петр КИБЕР
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Петербуржцы ищут хозяев собаки, найденной на улице Новостроек. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedПетербуржцы ищут хозяев собаки, найденной на улице Новостроек. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Очередной четырехногий, точнее четырехлапый потеряшка ищет своих хозяев. Вечером воскресенья на улице Новостроек, что в Кировском районе Санкт-Петербурга, нашелся кудрявый серый пес, который грустил в одиночестве.

- Найден красавец. Кировский район. Хозяин найдись, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сердобольные горожане, приютившие собаку.

К слову, некоторые пользователи назвали пса пуделем, однако опытные собаководы определили в нем бедлингтон-терьера. Не самую экзотическую, но и не слишком распространенную породу. На вид редкому псу около двух-трех лет. Из особых примет - серо-голубой окрас шерсти и кожаный коричневый ошейник с украшениями в виде звезды, сердечка, цветка и пр.

Стоит сказать, что если собака породистая, то стоить она может вполне прилично. Щенки бедлингтон-терьера продаются по 20 тысяч рублей. Впрочем, для хозяина любовь к собаке измеряется не в деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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