В Кировском районе ищут хозяев редкого бедлингтон-терьера найденного на улице Новостроек

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-16T08:58:41+03:00

«Красавца» с ошейником звездах и сердечках пока приютили сердобольные люди

Изменить размер текста: A A

Очередной четырехногий, точнее четырехлапый потеряшка ищет своих хозяев. Вечером воскресенья на улице Новостроек, что в Кировском районе Санкт-Петербурга, нашелся кудрявый серый пес, который грустил в одиночестве.

- Найден красавец. Кировский район. Хозяин найдись, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сердобольные горожане, приютившие собаку.

К слову, некоторые пользователи назвали пса пуделем, однако опытные собаководы определили в нем бедлингтон-терьера. Не самую экзотическую, но и не слишком распространенную породу. На вид редкому псу около двух-трех лет. Из особых примет - серо-голубой окрас шерсти и кожаный коричневый ошейник с украшениями в виде звезды, сердечка, цветка и пр.

Стоит сказать, что если собака породистая, то стоить она может вполне прилично. Щенки бедлингтон-терьера продаются по 20 тысяч рублей. Впрочем, для хозяина любовь к собаке измеряется не в деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU