На Зольной улице «Рено» лег на бок и застрял между столбом и забором

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-16T09:30:20+03:00

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Специально захочешь сделать - не получится. На Зольной улице утром 16 декабря водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и вылетел с дороги. При этом он умудрился не только уложить машину на бок, но и вписать ее между бетонным столбом и не менее бетонным забором.

- На Зольной автомобиль прилетел в столб. Скорой и ДПС нет, вроде все выбрались сами, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

На фото, которое опубликовали свидетели происшествия, у машины стоят трое взрослых и ребенок. Неизвестно, ехал ли малыш в машине во время ДТП, но пользователи соцсетей уже обвинили водителя в лихачестве, да ее с ребенком на борту.

Впрочем, как уверяют жители Района, место здесь аварийное и на повороте в забор частенько улетают легковушки и грузовики, «пилоты» который превысили скорость. Не всегда обходится без травм, но на этот раз всем чудом повезло.

ИСТОЧНИК KP.RU