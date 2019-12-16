Семью из 4-х кабанов насмерть сбили на Приморском шоссе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-16T09:48:35+03:00

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Четыре погибших кабанчика и две разбитые машины - итог утреннего ДТП на Приморском шоссе. Около 9:00 в Районе Лисьего Носа белый «Форд», ехавший в сторону Петербурга внезапно налетел на выбежавших с обочины животных.

- Я водитель фокуса, в общем-то 4 кабанские души на моей совести. Животных жаль, даже очень, железо - бог с ним. Ехали 90, прям перед машиной выскочила семья. Стрельнули все подушки безопасности, правда в холостую, никто из людей физически не пострадал, - написал в в комментариях к новости в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сбивший кабанов автомобилист.

Впрочем, он оказался не один. Его напарником по несчастью стала женщина на «Хендэ», в машину которой рикошетом отбросило тушу погибшего животного. В итоге у иномарке оказался разбит бампер.

На место аварии уже прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели, а на дороге скопилась небольшая пробка.

К слову, водителю, сбившему животных, придется не только ремонтировать свою машину, но и заплатить приличный штраф - по 30 тысяч за каждого погибшего кабана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749903" frameborder="0"></iframe> Под Петербургом иномарка разом сбила четырех кабанов.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayПетр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU