Семью из 4-х кабанов насмерть сбили на Приморском шоссе
Четыре погибших кабанчика и две разбитые машины - итог утреннего ДТП на Приморском шоссе. Около 9:00 в Районе Лисьего Носа белый «Форд», ехавший в сторону Петербурга внезапно налетел на выбежавших с обочины животных.
- Я водитель фокуса, в общем-то 4 кабанские души на моей совести. Животных жаль, даже очень, железо - бог с ним. Ехали 90, прям перед машиной выскочила семья. Стрельнули все подушки безопасности, правда в холостую, никто из людей физически не пострадал, - написал в в комментариях к новости в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сбивший кабанов автомобилист.
Впрочем, он оказался не один. Его напарником по несчастью стала женщина на «Хендэ», в машину которой рикошетом отбросило тушу погибшего животного. В итоге у иномарке оказался разбит бампер.
На место аварии уже прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели, а на дороге скопилась небольшая пробка.
К слову, водителю, сбившему животных, придется не только ремонтировать свою машину, но и заплатить приличный штраф - по 30 тысяч за каждого погибшего кабана.
Под Петербургом иномарка разом сбила четырех кабанов.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayПетр КИБЕР
ИСТОЧНИК KP.RU