В первый день записи детей в школы подано 7281 заявление

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-16T10:27:11+03:00

В первый день записи в первые классы было подано болье семи тысяч заявлений. Фото: Артем КИЛЬКИН

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15 декабря в Санкт-Петербурге стартовала кампания по записи детей в первые классы школ. Учитывая, что это было воскресенье, в Многофункциональных центрах (МФЦ) ожидались большие очереди, но все обошлось. Большинство родителей предпочли остаться дома, а заявление подать через портал Госуслуги. При этом всего за день было подано больше семи тысяч обращений.

- Комитет по образованию подвел итоги первого дня кампании по записи детей в первые классы на 2020/201 учебный год. За сутки петербургские родители подали 7281 заявление, - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом стоять в очередях не захотели родители 4369 школьников, которые записали своих детей в первый класс по Интернету. А 2912 человек все же подали документы через МФЦ.

Напомним, что 15 декабря начался первый этап записи, в котором участвуют только льготные категории. Это 15-20 процентов от общего числа первоклашек. С января 2020 года стартует основной этап, когда записывать будут детей с прикрепленных к школе территорий, а в июле документы примут у всех остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU