Мужчине выстрелили в глаз возле ночной дискотеки на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-16T10:31:48+03:00

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Выходные в Петербурге выдались не спокойными. На севере города возле ночной дискотеки произошел конфликт со стрельбой, из-за которого серьезно пострадал местный житель. Поздно вечером в субботу, 14 декабря, в Приморском районе 26-летний приезжий из Таджикистана веселился в клубе до тех пор, пока ему не выстрелили в лицо.

- Около 23:00 в субботу, 14 декабря, у ночного клуба в доме 26-2 на проспекте Испытателей неизвестный человек выстрелил из предмета похожего на пистолет в лицо 26-летнего гражданина Таджикистана, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего мужчину доставили в травмпункт на улице Хрулева. Врачи диагностировали у него комбинированное ранение правого глазного яблока, с выпадением внутренней оболочки. Состояние пострадавшего оценивалось как средней тяжести.

Мужчина запомнил своих обидчиков. Это двое мужчин 40-45 лет, один ростом 175-180 сантиметров, второй повыше – 185-190 сантиметров. Оба плотного телосложения. Один из них лысый и был одет в кожаную куртку.

ИСТОЧНИК KP.RU