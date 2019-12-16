2019-12-16T10:50:56+03:00
Происшествия

«Лада» сбила двух пенсионерок в Пушкинском районе Петербурга

В тяжелом состоянии женщин госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Двух пенсионерок сбили на юге ПетербургаДвух пенсионерок сбили на юге ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Серьезное ДТП произошло на юге Петербурга. Рано утром в понедельник, 16 декабря, в Пушкинском районе мужчина на отечественном автомобиле ехал по Фильтровскому шоссе в поселке Тярлево и не заметил двух пенсионерок, которые в потемках переходили дорогу. В результате пожилых женщин экстренно госпитализировала карета скорой помощи в местную больницу.

- Авария произошла в 8:30 часов в понедельник, 16 декабря, возле дома 3 по Фильтровскому шоссе. 56-летний водитель «Лады Приоры» наехал на двух пенсионеров 60-ти и 80-ти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП 80-летняя пенсионерка госпитализирована в состоянии средней тяжести, вторая женщина пострадала сильнее. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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