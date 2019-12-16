2019-12-16T10:54:07+03:00
Происшествия

На заседании комиссии по этике выпускница СПбГУ оплевала преподавателей

Инцидент произошел в стенах вуза 10 декабря
Петр КИБЕР
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Громкий конфликт вновь огласил стены СПбГУ.Громкий конфликт вновь огласил стены СПбГУ.Фото: Тимур ХАНОВ
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Очередной громкий скандал разгорается в СПбГУ. Вряд ли что перебьет историю доцента вуза Олега Соколова, расчленившего свою молодую любовницу и аспирантку, но тем не менее. 10 декабря на заседании комиссии по этике одна из выпускниц Университета дважды плюнула преподавателям в лицо.

- Агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании лиц, позволила себе выпускница университета Александра Элбакян. Свидетелями происшествия на место была вызвана служба охраны, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на «Виртуальную приемную» СПбГУ.

Надо сказать, что причиной заседания были жалобы самой девушки, которая обвиняла преподавателей в хамстве, допущенного по отношению к ней во время учебы на магистратуре. В вузе, в свою очередь, все отрицают и уже пожали заявление на экс-студентку в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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