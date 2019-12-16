2019-12-16T11:33:30+03:00
Общество

Лучших юных чтецов поэзии выбрали в Петербурге

Победителями стали ребята из трех разных стран
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге выбрали лучших чтецов поэзии / Фото: Организаторы конкурса юных чтецов "Живая классика"В Петербурге выбрали лучших чтецов поэзии / Фото: Организаторы конкурса юных чтецов "Живая классика"
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В Петербурге в субботу, 14 декабря, состоялся финал первого международного конкурса чтецов поэзии среди детей из разных стран ««Эта обыкновенная и необыкновенная классика». Попробовать свои силы в поэтических батлах рискнули почти 1500 подростков. В течение ноября эксперты отобрали 20 самых лучших видеопрочтений произведений поэтов Золотого и Серебряного веков.

- Мы решили устроить для наших чтецов праздник, дать школьникам возможность прочитать не только свои любимые отрывки из прозаических произведений, но и стихи. Может быть, это поможет кому-то из подростков раскрыть ещё одну грань своего таланта, - рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Чтения оказались не просто конкурсом, а настоящим экспериментальным шоу. Целый час взгляды публики были прикованы к выступающим, которые не просто декламировали стихи, а буквально участвовали в неком перформансе. Все чтения сопровождались музыкой, которая рождалась прямо в зале.

Победителями стали Габриела Ярош из Польши, Александр Беляев из Свердловской области, Каракоч Эдиз Доган из Турции. Все они получили путевки в международный детский центр «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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