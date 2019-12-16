2019-12-16T11:59:38+03:00
Общество

В Ленобласти от снега очистили пять тысяч километров трасс

В выходные безопасность на дорогах обеспечивали 300 единиц спецтехники и рабочих
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти от снега очистили пять тысяч километров трассВ Ленобласти от снега очистили пять тысяч километров трассФото: Артем КИЛЬКИН
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На протяжении всех выходных в Петербурге и Ленинградской области шел мокрый снег, однако он не стал помехой для движения по региональным трассам. С 14 по 15 декабря на областных дорогах круглосуточно обеспечивали безопасность автомобилистов 300 единиц спецтехники и рабочих.

- Для борьбы с последствиями снегопада дорожные службы использовали 125 тонн чистой соли и две тысячи кубометров песко-соляной смеси. Наиболее сильные осадки были зафиксированы дорожными метеостанциями во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах, - рассказали в администрации Ленобласти.

Активная работа по уборке дорог продолжится еще два дня в усиленном режиме, так как с 16 по 18 декабря в регионе ожидается снег. По прогнозам, осадков выпадет до трех сантиметров, а порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Дорожники призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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