2019-12-16T12:07:42+03:00
Происшествия

В Невском районе пьяный пенсионер с ружьем устроил «охоту» на жену, дочку и прохожих

Угомонить мужчину смогли лишь приехавшие на вызов полицейские
Петр КИБЕР
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Полицейские задержали пьяного пенсионера, стрелявшего из окна.Полицейские задержали пьяного пенсионера, стрелявшего из окна.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Алкоголь и оружие - опасное сочетание. Это еще раз доказал петербургский пенсионер, поймавший «белочку» и решивший пострелять из охотничьего ружья. Первыми мишенями 70-летнего мужчины стали его жена и дочка. Далее стрельба пошла из окна по прохожим, по счастью немногочисленным, ведь на улице в это время была глубокая ночь.

- 15 декабря 2019 года в полицию Невского района Санкт-Петербурга обратилась 31-летняя женщина с сообщением о том, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из охотничьего ружья стреляет по людям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примчавшиеся на вызов сотрудники патрульно-постовой службы утихомирили и обезоружили стрелка. Им оказался пенсионер, который после ссоры с женой схватил охотничий карабин «Сайга» и сначала выстрелил в сторону родных, а потом открыл огонь из окна.

Пока мужчине влепили административку за стрельбу в неотведенных для этого местах. Вопрос о уголовном деле решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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