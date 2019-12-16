В Невском районе пьяный пенсионер с ружьем устроил «охоту» на жену, дочку и прохожих

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-16T12:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Алкоголь и оружие - опасное сочетание. Это еще раз доказал петербургский пенсионер, поймавший «белочку» и решивший пострелять из охотничьего ружья. Первыми мишенями 70-летнего мужчины стали его жена и дочка. Далее стрельба пошла из окна по прохожим, по счастью немногочисленным, ведь на улице в это время была глубокая ночь.

- 15 декабря 2019 года в полицию Невского района Санкт-Петербурга обратилась 31-летняя женщина с сообщением о том, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из охотничьего ружья стреляет по людям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примчавшиеся на вызов сотрудники патрульно-постовой службы утихомирили и обезоружили стрелка. Им оказался пенсионер, который после ссоры с женой схватил охотничий карабин «Сайга» и сначала выстрелил в сторону родных, а потом открыл огонь из окна.

Пока мужчине влепили административку за стрельбу в неотведенных для этого местах. Вопрос о уголовном деле решается.

ИСТОЧНИК KP.RU