2019-12-16T12:18:07+03:00
Происшествия

Историк Соколов с аспиранткой отмечали годовщину своей любви в день убийства

Доцент и Ещенко собирались подавать заявление в загс [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В день убийства историк Соколов и Ещенко праздновали юбилей своей любвиВ день убийства историк Соколов и Ещенко праздновали юбилей своей любвиФото: СОЦСЕТИ
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Громкое убийство молодой аспирантки Анастасии Ещенко, тело которой было найдено по частям в реках Петербурга, обрастает все новыми подробностями, которые добавляют еще больше трагизма всей этой истории. Как стало известно в понедельник, 16 декабря, в тот день, когда 63-летний историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю девушку, они вместе отмечали очередную годовщину своих романтических отношений и ворковали, обсуждая будущую свадьбу.

- В день трагедии они отмечали пятилетний юбилей их любви, - рассказал адвокат доцента Александр Почуев.

Получается, что отношения с преподавателем СПбГУ у юной девушки завязались, когда ей было всего 19 лет. Отношения между историком и аспиранткой дошли уже до серьезной стадии и возлюбленные собирались подавать заявление в загс, чтобы скрепить себя узами брака. Однако вместо пышной свадьбы произошли трагические события.

Сейчас Олег Соколов в Москве проходит психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Напомним, что 11 ноября петербургский суд арестовал историка на два месяца.

Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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