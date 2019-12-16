«Внезапное» ДТП в Петербурге: если ехать на красный, то в тебя могут въехать

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-16T12:39:43+03:00

На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского «Мерседес» пытался проскочить, но его снес кроссовер «Ауди» [видео]

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Самое главное дорожное правило - не идти или ехать на красный свет. Казалось бы, что нарушать его как минимум глупо, но увы, именно по этой причине часто происходят аварии. Вот и утром понедельника на Васильевском острове из-за пренебрежения ПДД пострадали люди.

- В 8:53 «внезапное» ДТП случилось на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского. Оказывается, если поехать на красный, то в тебя могут въехать! - пишут язвительные петербуржцы в соцсетях.

В дополнение к фотографиям с места аварии прилагается и видео. На нем отчетливо заметно, как несколько машин поворачивает по зеленой стрелке направо, а белый «Мерседес» решает ехать прямо несмотря на красный сигнал светофора.

Проскочить перекресток не удалось - справа в машину прилетел черный кроссовер «Ауди». От удара его развернуло, а «Мерседес» выкинуло на тротуар. По счастью, пешеходов в этот момент там не было.

В ГИБДД пока подробностей о пострадавших не сообщают, но на месте аварии работала машина скорой помощи. Виновника ДТП, скорее всего, установить будет не особо трудно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749952" frameborder="0"></iframe> На Васильевском острове "Мерседес" пытался проскочить на красный и устроил ДТП.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU