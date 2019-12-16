«Внезапное» ДТП в Петербурге: если ехать на красный, то в тебя могут въехать
Самое главное дорожное правило - не идти или ехать на красный свет. Казалось бы, что нарушать его как минимум глупо, но увы, именно по этой причине часто происходят аварии. Вот и утром понедельника на Васильевском острове из-за пренебрежения ПДД пострадали люди.
- В 8:53 «внезапное» ДТП случилось на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского. Оказывается, если поехать на красный, то в тебя могут въехать! - пишут язвительные петербуржцы в соцсетях.
В дополнение к фотографиям с места аварии прилагается и видео. На нем отчетливо заметно, как несколько машин поворачивает по зеленой стрелке направо, а белый «Мерседес» решает ехать прямо несмотря на красный сигнал светофора.
Проскочить перекресток не удалось - справа в машину прилетел черный кроссовер «Ауди». От удара его развернуло, а «Мерседес» выкинуло на тротуар. По счастью, пешеходов в этот момент там не было.
В ГИБДД пока подробностей о пострадавших не сообщают, но на месте аварии работала машина скорой помощи. Виновника ДТП, скорее всего, установить будет не особо трудно.
На Васильевском острове "Мерседес" пытался проскочить на красный и устроил ДТП.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU