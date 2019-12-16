Подросток на Mercedes устроил жесткое ДТП в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-16T13:33:29+03:00

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Серьезная авария произошла в Петербурге в Василеостровском районе. Утром в понедельник, 16 декабря, около 8:50 часов на пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского столкнулись две иномарки: Mercedes и Audi Q7. Виновником ДТП стал очень молодой водитель, 16-летний парень, который гнал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

- Он еще поехал во встречный поток левее разделителя по центру. Он там походу вообще глаза закрыл и на газ надавил, - рассказали очевидцы аварии.

- Там стояла мама с двумя малышами из нашего класса, школа находится рядом. «Мерс» вылетел в миллиметре от них, их обсыпало осколками. Я в это время сама выходила из машины и все видела. Это жесть. Дети постоянно ходят через эти перекрестки. Но, конечно, главное, что все живы, - ужаснулась свидетельница ДТП.

В результате аварии, Mercedes влетел в угол дома. Удивительно, что его 16-летний водитель не пострадал, в отличии от автомобиля. Audi Q7 оказался разбит в хлам. Его 35-летний водитель попал в больницу с травмами средней тяжести.

Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку для того, чтобы выяснить, как у 16-летнего мальчика оказалась машина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/749952" frameborder="0"></iframe> На Васильевском острове "Мерседес" пытался проскочить на красный и устроил ДТП.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU