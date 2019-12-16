2019-12-16T13:47:10+03:00
Происшествия

В Пулково задержали эмоционального пассажира с наркотиками

Вместо полета жителю Петербурга грозит до трех лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково задержали пассажира с наркотиками в багажеВ Пулково задержали пассажира с наркотиками в багажеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пассажир аэропорта в Петербурге не смог сесть на свой рейс, так как был пойман с наркотиками, спрятанными в сумке. В понедельник, 16 декабря, внимание сотрудников Пулково привлек мужчина, который собирался отправиться в Владикавказ. Он очень эмоционально себя вел, громко разговаривал и размахивал рукам.

- В результате проведенных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки в его сумке обнаружен и изъят сверток, обмотанный прозрачной полимерной пленкой и имеющий специфический запах, - рассказали в управлении МВД на транспорте по СЗФО.

В свертке было два вида наркотиков: 0,74 грамма метадона и 3,08 грамма марихуаны. Это же подтвердила и экспертиза. Пассажира сразу же задержали.

Оказалось, что задержанный мужчина уже ранее судим за кражу. Наркотики он приобрел в Петербурге для личного использования.

Так, вместо полета во Владикавказ, пассажир оказался под стражей и с уголовным делом, по которому ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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