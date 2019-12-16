2019-12-16T19:14:29+03:00
Дом. Семья

Петербуржец показал, как спасал кота из канала Грибоедова

Теперь животному ищут заботливого хозяина [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец показал, как спасал кота из канала ГрибоедоваПетербуржец показал, как спасал кота из канала ГрибоедоваФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге неравнодушные люди спасли котика, который застрял на мешках, подпирающих обвалившуюся набережную канала Грибоедова. Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 декабря. А в понедельник, 16 декабря, появилось видео чудесного вызволения животного из западни.

- Во время спасательных операций животное постоянно уходило в зазор между плит и достать его было невозможно, - рассказали очевидцы в соцсети.

Кот сидел на мешках в нескольких метрах над водой. Животное пытались спасти несколько часов, но это оказалось проблематично. Кот выдался пугливый и постоянно прятался в щель, не давая себя схватить. Прохожие даже обращались к волонтерам из организации «Кошкиспас», однако и их постигла неудача. В итоге, спасти хвостатого сумел бравый петербуржец.

Мужчина взял веревку, привязал ее к железной ограде набережной и аккуратно спустился на мешки, чтобы не спугнуть кота. Погладив его, взял животное за шкирку и поднял на поверхность из ловушки.

Теперь котик находится в безопасности у своего спасителя, который ищет для животного заботливого хозяина.

Кота спасли из канала Грибоедова в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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