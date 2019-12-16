Петербуржец угрожал убить соседку сковородкой

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-16T15:04:45+03:00

Ссора между жителями коммуналки чуть было не превратилась в трагедию

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в поселке Металлострой Петербурга, который пытался убить свою соседку сковородкой. В ночь на понедельник, 16 декабря, между соседями по коммунальной квартире в доме на Центральной улице возник конфликт, который перерос в серьезные угрозы.

- Между мужчиной и женщиной, которые находились в коммунальной квартире на Центральной улице, произошел конфликт на фоне личной неприязни около 4 часов ночи. В какой-то момент злоумышленник схватил первый попавшийся под руку предмет, которым оказалась металлическая сковородка, и начал угрожать гражданке расправой, размахивая посудой перед лицом соседки, - сообщили в Росгвардии.

Женщина начала истошно кричать и звать на помощь. Это услышали жильцы дома и сразу же позвонили в полицию. На место незамедлительно приехал наряд вневедомственной охраны и задержал буйного соседа.

Разгоряченного мужчину посадили в машину и отправили в отделение полиции, где с ним уже разбилась правоохранители по букве закона.

ИСТОЧНИК KP.RU