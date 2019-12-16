Петербург накроет туман и мокрый снег

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-16T15:33:56+03:00

В Петербурге поднимется температура, а в Ленобласти опустится туман Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В ближайшие дни жителей Петербурга снова ожидает мокрый снег и туман. Во вторник, 17 декабря, погода в Северной столице снова будет облачная, пасмурная, с периодическими осадками. А вот температура воздуха немного поднимется – до 4 градусов выше нуля.

- 17 декабря в большинстве районов области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

В ночь на среду, 18 декабря, в отдельных районах опустится туман, днем повсеместно осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Такая же погода ожидается в четверг, 19 декабря. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, днем небольшие осадки, местами налипание мокрого снега, ночью снова поднимется ветер до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU