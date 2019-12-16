2019-12-16T15:38:19+03:00
Происшествия

Мост глупости-2: на Южном шоссе под переправой намертво застряла «Газель»

Грузовичок с высоким кузовом полностью перегородил проезд
Петр КИБЕР
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Под мостом на Южном шоссе застряля "Газель". Фото: vk.com/kppiterПод мостом на Южном шоссе застряля "Газель". Фото: vk.com/kppiter
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Если знаменитый Мост глупости в Петербурге отдыхает, то ему на смену приходят братья - переправа на Боровой улице и Южном шоссе. Последняя стала «причалом» для высокой «Газели», застрявшей под низким сводом конструкции.

- Южное шоссе полностью перекрыто. Высокая «Газель» намертво застряла под мостом, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель-ювелир так «удачно» загнал машину в ловушку, что перекрыл проезд всем остальным машинам. Учитывая, что место тут оживленное, на шоссе моментально собралась пробка. При этом подобные аварии здесь не редкость. на что указывают обломки снесенных кузовов, но «газельщиков» это не останавливает.

- Никогда такого не было, и вот опять, - пишут в соцсетях петербуржцы. - Надо срочно углублять проезд и вешать плакат с предупреждением. В том числе на узбекском, таджикском и других языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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