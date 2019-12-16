С 1 января сбор за покупку билета в электричке вырастет до 100 рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-16T16:31:57+03:00

Его придется платить всем «зайцам», кроме тех, что едут со станций без касс

Изменить размер текста: A A

С 1 января в Петербурге подорожает не только проезд в общественном транспорте. Вместе с боем курантов вырастут и штрафные сборы с безбилетников в электричках. Если раньше за оформление проездного документа для тех, кто «не успел купить» билет в кассе брали 80 рублей, то теперь станет 100.

- Сбор будет взиматься со всех категорий граждан, совершивших поездку без проездных документов, а также при провозе без оплаты сверхнормативной ручной клади сверх, велосипедов, животных и пр. в поездах пригородного сообщения от станций, на которых работают билетные кассы или терминалы самообслуживания, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Другими словами, все, кто мог возможность оформить билет, но не оформил, в поезде к цене проезда отдадут контролерам 100 рублей сверх тарифа.

К пассажирам, которые такой возможности не имели (где нет на станций касс и терминалов) никаких претензий не будет.

Стоит сказать, что оплатить проезд можно при помощи обычного смартфона. Скачав бесплатное приложение («Пригород» или «РЖД Пассажирам»), пассажир не только купит билет, но и сэкономит 5 процентов его стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU