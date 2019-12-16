Петербурженка заплатила 150 тысяч рублей за освобождение сына-насильника

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-16T16:41:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге женщина отдала 150 тысяч рублей неизвестной, чтобы та помогла освободить из тюрьмы условно-досрочно ее сына, осужденного за изнасилование. Как стало известно в понедельник, 16 декабря, дама деньги взяла, но содействие не оказала. Оказалось, что «помощницу» к своей матери направил сам сын, сидящий в колонии.

- В полицию обратилась 74-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что неизвестная женщина взяла у нее 150 тысяч рублей для помощи в условно-досрочном для сына-насильника, - пишут «Невские новости».

Правоохранители стали проверять информацию и выяснили, что указанная женщина помогла выйти из тюрьмы сокамернику сына пенсионерки. Поэтому, оставшись в колонии, мужчина тоже захотел воспользоваться такими услугами и попросил друга свести женщину с его матерью.

В итоге мать встретилась с женщиной в кафе на Гражданском проспекте, где и отдала крупную сумму. На данный момент «помощницу» ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU