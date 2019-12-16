Борис Гребенщиков не знает, как молодым музыкантам пробиться на сцену

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-16T16:54:21+03:00

Борис Гребенщиков уверен, что музыка - не битва, а счастье. Фото: Иван ВИСЛОВ

Поклонникам от ответил, что музыка - счастье, а не битва

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Известный исполнитель и автор песен Борис Гребенщиков хорошо знаком российским поклонникам рок-музыки. Композиции группы «Аквариум» разошлись миллионными тиражами, поэтому кого, как не его спрашивать о секретах популярности. А вот советовать «пробиваться» на сцену юным талантам он не стал.

- На мой взгляд, музыка – это не битва, не разборка и не спорт. Музыка — это счастье, - приводит слова Гребенщикова «Мойка 78».

По мнению мэтра отечественной сцены, молодым музыкантам стоит искать себя через исполнение чужих песен, через их изучение, разбор аккордов и стиля исполнения, чтобы познать «магию оригинала».

Напомним, что в преддверии рождественского петербургского концерта «Аквариума», который пройдет 19 декабря, организаторы благотворительных магазинов «Спасибо» создали линию модных образов в стиле Бориса Гребенщикова.

- БГ всегда был, есть и будет не только иконой русского рока, но и иконой стиля, - рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU