Борис Гребенщиков не знает, как молодым музыкантам пробиться на сцену
Известный исполнитель и автор песен Борис Гребенщиков хорошо знаком российским поклонникам рок-музыки. Композиции группы «Аквариум» разошлись миллионными тиражами, поэтому кого, как не его спрашивать о секретах популярности. А вот советовать «пробиваться» на сцену юным талантам он не стал.
- На мой взгляд, музыка – это не битва, не разборка и не спорт. Музыка — это счастье, - приводит слова Гребенщикова «Мойка 78».
По мнению мэтра отечественной сцены, молодым музыкантам стоит искать себя через исполнение чужих песен, через их изучение, разбор аккордов и стиля исполнения, чтобы познать «магию оригинала».
Напомним, что в преддверии рождественского петербургского концерта «Аквариума», который пройдет 19 декабря, организаторы благотворительных магазинов «Спасибо» создали линию модных образов в стиле Бориса Гребенщикова.
- БГ всегда был, есть и будет не только иконой русского рока, но и иконой стиля, - рассказали организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU