Петербурженка смогла вернуть своих детей, за которых боролась два года

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-16T17:05:50+03:00

Петербурженка смогла вернуть своих детей, которых у нее отнял бывший муж два года назад / Фото: Instagram @shikjulia2

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Жительница Петербурга Юлия Шик в понедельник, 16 декабря, вернулась вместе со своими детьми из Португалии в Северную столицу. Женщина более двух лет боролась за право воспитывать двоих сыновей, которых увез отец после развода. Вопрос возвращения детей матери на протяжении всего времени был на контроле депутатов ЗакСа Петербурга.

- Пример борьбы Юлии Шик за возможность воспитывать своих детей дает надежду тысячам матерей, ищущих своих детей по всему миру. Депутаты продолжат работу по совершенствованию законодательства в этой области, а также работу по контролю за действиями других органов власти. Я неоднократно говорил и еще раз хочу подчеркнуть, что такие сложные проблемы, как семейный киднеппинг, будут комплексно решены только совместными усилиями всех институтов власти и общества, - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

Юлии Шик удалось найти своих детей лишь в октябре 2019 года в Португалии. В начале декабря португальский суд, руководствуясь Гаагской Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, принял решение в пользу Юлии Шик – возврате детей на Родину вместе с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU