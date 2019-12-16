Мама не дождалась взрослого сына с корпоратива, вызвала полицейских и устроила им истерику
Новый год на носу, а это значит, что наступает время новогодних корпоративов. И кое-где они уже начались, что добавило работы петербургским полицейским. Так, вечером субботы стражам порядка пришлось успокаивать мать, чей 21-летний сын не вернулся с праздника.
- В 20:42 14 декабря от женщины 1972 года рождения поступило сообщение о пропаже сына. По словам заявительницы, он сутки назад ушел на корпоратив и не вернулся. На звонки отвечает, но ничего объяснить не может.
Успокаивать обеспокоенную женщину отправился наряд полиции. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили обеспокоенную мать в состоянии крайней истерики. Женщина плакала, кричала и даже падала в обморок, но от вызова скорой помощи наотрез отказывалась.
Сам «потеряшка» также взял трубку по звонку полицейских, но смог лишь сказать, что находится где-то в Кировском районе. Где точнее это «где-то», мужчина пояснить не сумел. В итоге приметы пропавшего передали патрульным, а беспокойную мать привели в чувство.
Наутро женщина сама позвонила в отделение и сообщила, что ее сын нашелся. Он гулял всю пятницу, субботу и лишь в воскресенье объявился дома. Ничего плохого с ним за это время не случилось.
Подарков от Деда Мороза он дождется вряд ли.
ИСТОЧНИК KP.RU