2019-12-16T17:28:38+03:00
Происшествия

Мама не дождалась взрослого сына с корпоратива, вызвала полицейских и устроила им истерику

Позднее подгулявший мужчина сам вернулся домой
Петр КИБЕР
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Полиция сутки искала загулявшего на корпоративе мужчину, но он нашелся сам.Полиция сутки искала загулявшего на корпоративе мужчину, но он нашелся сам.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новый год на носу, а это значит, что наступает время новогодних корпоративов. И кое-где они уже начались, что добавило работы петербургским полицейским. Так, вечером субботы стражам порядка пришлось успокаивать мать, чей 21-летний сын не вернулся с праздника.

- В 20:42 14 декабря от женщины 1972 года рождения поступило сообщение о пропаже сына. По словам заявительницы, он сутки назад ушел на корпоратив и не вернулся. На звонки отвечает, но ничего объяснить не может.

Успокаивать обеспокоенную женщину отправился наряд полиции. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили обеспокоенную мать в состоянии крайней истерики. Женщина плакала, кричала и даже падала в обморок, но от вызова скорой помощи наотрез отказывалась.

Сам «потеряшка» также взял трубку по звонку полицейских, но смог лишь сказать, что находится где-то в Кировском районе. Где точнее это «где-то», мужчина пояснить не сумел. В итоге приметы пропавшего передали патрульным, а беспокойную мать привели в чувство.

Наутро женщина сама позвонила в отделение и сообщила, что ее сын нашелся. Он гулял всю пятницу, субботу и лишь в воскресенье объявился дома. Ничего плохого с ним за это время не случилось.

Подарков от Деда Мороза он дождется вряд ли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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