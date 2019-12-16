2019-12-16T17:29:35+03:00
Происшествия

На петербурженку, собиравшуюся выбросить дочь из окна, завели уголовное дело

Женщина говорила, что хочет сделать из ребенка ангела
Лилия КОЗЛОВА
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Жительницу Петербурга, пытавшуюся выкинут ребенка из окна, привлекли к уголовной ответственностиЖительницу Петербурга, пытавшуюся выкинут ребенка из окна, привлекли к уголовной ответственностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На жительницу Петербурга, которая рано утром в субботу, 14 декабря, собиралась выбросить свою двухлетнюю дочь из окна, завели уголовное дело. После проверки в отношении 39-летней женщины, ее привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- Проверка показала, что подозреваемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей дочери 2018 года рождения и сына 2007 года рождения. Она злоупотребляла спиртными напитками, не заботилась об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, дети не получали полноценного и своевременного питания, - сообщили в следственном комитете.

Малышку и ее 12-летнего брата спас участковый полиции, прибывший на место инцидента. Он выхватил ребенка из рук обезумевшей женщины, которая хотела сделать из дочери ангела.

Женщину отправили в психиатрическую больницу, а детей в специальное детское медицинское учреждение. В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства произошедшего, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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