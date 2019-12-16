2019-12-16T17:52:38+03:00
Общество

Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам колледжей и лицеев

Сейчас только 67 процентов учеников начинают трудиться по профессии после окончания учебы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам средних профессиональных образовательных учрежденийПравительство Петербурга поможет найти работу выпускникам средних профессиональных образовательных учрежденийФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге в понедельник, 16 декабря, обсудили вопрос трудоустройства выпускников колледжей и лицеев. Как оказалось, на сегодняшний день после окончания обучения только 67 процентов студентов средних специальных учебных заведений начинают работать по профессии сразу после окончания. Остальные отправляются в армию либо отправляются повышать квалификацию в вузы. В дальнейшем эти молодые специалисты зачастую уходят из профессии.

- Вопрос трудоустройства выпускников колледжей и лицеев – это не только наша социальная ответственность. Это еще и вопрос целесообразности расходования бюджетных средств, которые выделяются на профессиональное образование. Каждый выпускник после окончания учебы должен быть трудоустроен, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Принятый сегодня план мероприятий облегчит поиск работы в том числе и выпускникам прошлых лет. Разработан комплекс мер, призванных вернуть молодых специалистов в профессию и помочь им устроиться на работу. В частности, их будут обучать технологиям поиска работы, навыкам самопрезентации при трудоустройстве. Также будет налажено сотрудничество с предприятиями по организации производственной практики и последующего приема на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году
В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс
Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки
Помощь бездомным обсудили в Петербурге
Продавец-консультант украл из петербургского магазина техники на 3 миллиона рублей
Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам колледжей и лицеев
На петербурженку, собиравшуюся выбросить дочь из окна, завели уголовное дело
Мама не дождалась взрослого сына с корпоратива, вызвала полицейских и устроила им истерику
Петербурженка смогла вернуть своих детей, за которых боролась два года
Борис Гребенщиков не знает, как молодым музыкантам пробиться на сцену
Петербурженка заплатила 150 тысяч рублей за освобождение сына-насильника
С 1 января сбор за покупку билета в электричке вырастет до 100 рублей
Все, кроме Формулы-1: Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2
19 новых пожарных депо появится в Ленобласти
Мост глупости-2: на Южном шоссе под переправой намертво застряла «Газель»
Петербург накроет туман и мокрый снег
Петербуржец угрожал убить соседку сковородкой
Петербуржец показал, как спасал кота из канала Грибоедова
Из-за выбора музыки посетители бара в центре Петербурга устроили поножовщину
В Пулково задержали эмоционального пассажира с наркотиками
Подросток на Mercedes устроил жесткое ДТП в Петербурге
«Метрострой» возглавит выходец из Смольного Сергей Харлашкин