Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам колледжей и лицеев

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-16T17:52:38+03:00

Сейчас только 67 процентов учеников начинают трудиться по профессии после окончания учебы

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В Петербурге в понедельник, 16 декабря, обсудили вопрос трудоустройства выпускников колледжей и лицеев. Как оказалось, на сегодняшний день после окончания обучения только 67 процентов студентов средних специальных учебных заведений начинают работать по профессии сразу после окончания. Остальные отправляются в армию либо отправляются повышать квалификацию в вузы. В дальнейшем эти молодые специалисты зачастую уходят из профессии.

- Вопрос трудоустройства выпускников колледжей и лицеев – это не только наша социальная ответственность. Это еще и вопрос целесообразности расходования бюджетных средств, которые выделяются на профессиональное образование. Каждый выпускник после окончания учебы должен быть трудоустроен, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Принятый сегодня план мероприятий облегчит поиск работы в том числе и выпускникам прошлых лет. Разработан комплекс мер, призванных вернуть молодых специалистов в профессию и помочь им устроиться на работу. В частности, их будут обучать технологиям поиска работы, навыкам самопрезентации при трудоустройстве. Также будет налажено сотрудничество с предприятиями по организации производственной практики и последующего приема на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU