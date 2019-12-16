2019-12-16T18:24:59+03:00
Происшествия

Продавец-консультант украл из петербургского магазина техники на 3 миллиона рублей

Молодой человек прятал телефоны под одеждой, а потом продавал их
Лилия КОЗЛОВА
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Бывший работник магазина бытовой техники в Петербурге подозревается в крупной кражеБывший работник магазина бытовой техники в Петербурге подозревается в крупной кражеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге задержали 22-летнего продавца-консультанта, который вынес из магазина техники больше чем на три миллиона рублей. За время работы в октябре 2019 года он украл 85 мобильных телефонов из торговой точки, расположенной на улице Коллонтай в Невском районе города.

- 12 ноября в полицию поступило заявление о том, что с 16 по 30 октября неизвестный похитил 85 телефонов на сумму более 3 миллионов рублей. По факту было возбуждено уголовное дело, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что воровал технику продавец-консультант. Парень прятал коробки со смартфонами под одежду и выносил их через служебный вход.

Задержали подозреваемого 13 декабря. Он на даче у родителей в городе Кировске Ленинградской области. Оказалось, что парень продавал похищенное различных частях города, предлагая прохожим. Вырученные деньги он тратил на собственные нужды, а также на погашение микрозаймов, так как является, по его словам, «игроманом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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