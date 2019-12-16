2019-12-16T19:15:52+03:00
Общество

Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс

Также в 2020 году в городе заработает городской портал с фотофиксацией уборки крыш нежилых домов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заработает сайт, куда горожане смогут пожаловаться на плохую оборку крыш нежилых домов.В Петербурге заработает сайт, куда горожане смогут пожаловаться на плохую оборку крыш нежилых домов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге в скором времени появится специальный ресурс, куда горожане смогут пожаловаться на плохую уборку крыш от снега и наледи любого нежилого дома. Такое поручение дал 16 декабря губернатор Северной столицы в ходе рабочего совещания с членами правительства. Пока теплая погода позволяет, власти вовсю обсуждают планы по очистке нежилых зданий от массы осадков зимой.

- В частности, уже в 2020 году со всеми функциями заработает единый городской портал, на котором в режиме реального времени будут размещать актуальную информацию об уборке крыш. Очистку от снега и наледи кровель и фасадов будут постоянно фиксировать на фото. Благодаря этому сайт станет главным инструментом механизма ведомственного контроля, - передает пресс-служба Смольного.

Всего в Петербурге около 16307 нежилых зданий. За владельцами домов, которые пренебрегут уборкой крыш, будут пристально следить и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Напомним, город на Неве первым в России получил разрешение использовать компактные беспилотники и производить аэрофотосъемку для того, чтобы отслеживать состояние кровель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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