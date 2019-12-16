В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-16T19:39:57+03:00

По словам организаторов, в первые дни работы кафе из него никто не ушел недовольным. Фото: vk.com/prostieveschi_ru

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С 14 декабря в Петербурге открыло свои двери первое в России инклюзивное кафе «Огурцы». В меню, на первый взгляд, нет ничего сверхвыдающегося – веганские сэндвичи, салаты, боулы, супы, сладости, а также различные безалкогольные напитки. Однако уникальность заведения в том, что там работают повара, администраторы и бариста с ментальными нарушениями.

- Мы открылись и встречали гостей, кормили, поили, рассказывали о нас. Все выходные была полная посадка. Гости довольны! Вместе мы сделаем этот мир инклюзивнее! – пишут создатели кафе в своей официальной группе во «Вконтакте».

Реализовать социальный бизнес-проект получилось благодаря пожертвованиям. Фото: vk.com/prostieveschi_ru

Средства на реализацию амбициозного проекта собирали всем миром в виде пожертвований через краудфандинг. Ремонт в заведении делали тоже не без помощи волонтеров. Теперь у петербуржцев с особенностями развития психики и интеллекта появились престижные рабочие места.

Добавим, что инклюзивное кафе работает с 10:00 до 21:00 каждый день в доме №96 на набережной Фонтанки.

ИСТОЧНИК KP.RU