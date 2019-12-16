2019-12-16T20:45:09+03:00
Происшествия

В Невском районе родители устроили давку в борьбе за бесплатные билеты на елку

Возле МО «Правобережный» выстроилась огромная очередь [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Толпа даже не давала выйти тем, кто получил заветный билет. Фото: vk.com/govorit_nrayonТолпа даже не давала выйти тем, кто получил заветный билет. Фото: vk.com/govorit_nrayon
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В Петербурге продолжается предновогодняя лихорадка родителей, желающих урвать бесплатный билет на елку. Ради праздника для своего чада взрослые готовы отстоять не один час. Ранее папы, мамы, бабушки и дедушки штурмовали здание муниципального округа «Пороховые», сейчас же невиданный ажиотаж заметили жители Невского района МО «Правобережный».

- Сегодня у нас проводится выдача бесплатных билетов на детские елки. Вы видите, сколько людей мечтают попасть внутрь, но тем самым они не дают выйти людям, которые уже получили заветный билет. Вот такая вот стоит очередь. Выдача началась уже давно, а люди все подходят и подходят. Вот такая вот организация, - сетует очевидец в группе «Говорит Невский район | Весёлый посёлок» во «Вконтакте».

Если в середине и конце очереди люди вели себя организованно, то у двери в здании муниципального округа творился хаос. Взрослые пытались как можно скорее попасть внутрь, забывая о том, кто за кем стоял и не выпуская тех, кто выходил из дома. По словам некоторых родителей, стоявших в очереди, всего «война» идет за 1800 билетов на елку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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