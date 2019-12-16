В ТРЦ «Питерлэнд» отключилось электричество

16 Дек. 21:10 2019-12-16T21:10:54+03:00

На время посетители торгового центра и аквапарка оказались во тьме, горели лишь новогодние гирлянды

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Вечером 16 декабря ТРЦ «Питерлэнд» погрузился во тьму. Внезапно во всем здании отключилось электричество. Явно не такого окончания понедельника ждали посетители торгового центра, а особенно отдыхающие в аквапарке. Свои жалобы они писали в соцсетях.

Люди поговаривали, что ТРЦ закроется раньше положенного времени. Кто-то из очевидцев поспешил скорее сфотографировать «потухший» торговый центр, который освещали лишь огоньки новогодних украшений. Однако электричество вскоре вернули.

- Мы продолжаем работать в прежнем режиме, свет вернулся в «Питерлэнд», - сообщили «Комсомолке» в администрации ТРЦ.

В октябре «Питерлэнд» уже страдал из-за блэкаута. Тогда свет вернули не сразу. Всех посетителей попросили на выход. Очевидцы сетовали, что в ТРЦ нет никакой системы резервного света. Особенно недовольны были мокрые отдыхающие аквапарка.

ИСТОЧНИК KP.RU