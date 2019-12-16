Суд оштрафовал петербуржца, который потерял вещи своей любовницы и клялся ей и полиции, что его ограбили

16 Дек. 22:33 2019-12-16T23:00:00+03:00

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В Петербурге оштрафовали горе-любовника, потерявшего вещи своей девушки. Казалось бы, с кем не бывает, но мужчина испугался буйной реакции своей сожительницы и оправдался тем, что его ограбили. На самом деле виновата обычная халатность и невнимательность. Но петербуржец твердо решил следовать своей криминальной легенде и даже обратился в полицию.

- В июле 2019 года ночью подсудимый с целью сокрытия от сожительницы факта утраты имущества по собственной халатности сообщил в дежурную часть 85 о/п ОМВД России по Петродворцовому району о якобы совершенном в отношении него разбойном нападении. Зная о последствиях ложного доноса, он все равно настоял на своем, - передает детали необычного дела пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Когда дело дошло до суда и обман обличили, горе-любовник пошел на попятную и признал вину. В итоге он еще легко отделался – штрафом в 10 тысяч рублей. Напомним, максимальное наказание за ложный донос составляет до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU