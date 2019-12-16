Объявили тендер на эскизный проект нового терминала «Пулково»

16 Дек. 23:15 2019-12-16T23:15:49+03:00

Сам терминал построят к 2039 году

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В ООО «Воздушные ворота Северной столицы» объявили тендер на создание эскизного проекта новенького терминала «Пулково», который собираются построить к 2039 году. Компания просит поспешить – прием заявок на конкурс прекратится 20 декабря.

- Начальная цена тендера – 25 миллионов рублей. Расходы покроют финансы «Воздушных ворот Северной столицы», - сообщается на сайте «РосТендер».

В компании называют грядущую реконструкцию аэропорта второй стадией развития. Предполагается, что площадь нового здания аэровокзального комплекса составит не менее 160 тысяч квадратных метров. Годовой показатель пассажиропотока увеличится до 40 миллионов человек. Пропускная способность международного терминала составит до 6900 пассажиров в час пик.

Напомним, «Пулково» успешно начали реконструировать в 2011-2015 годах. Тогда в проект вложили более миллиарда евро. Новый мастер-план развития аэропорта рассчитан как раз до 2039 года, когда в «Пулково» появится новый терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU