2019-12-17T02:06:56+03:00
Дом. Семья

В Петербурге спасают лису со сломанным позвоночником и пронзительным взглядом

Бедное животное передвигается лишь на передних лапках [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В лисицу с пронзительным взглядом лисы тут же влюбились зоозащитники. Фото: vk.com/veles_spbВ лисицу с пронзительным взглядом лисы тут же влюбились зоозащитники. Фото: vk.com/veles_spb
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В центре помощи диким животным «Велес» очередное пополнение. На этот раз к зоозащитникам попала лисичка со сломанным позвоночником. Пока ее только готовят к лечению, бедняжка может передвигаться лишь на передних лапах. Лису уже вовсю кормят, а она благодарит пронзительным взглядом благодарности в ответ.

- Вот позвоночник у нас сломан. Поскуливает иногда. А так – девочка очень послушная. Мордашка симпатичная. Вот тебе антистресс! Стресс всегда надо заедать, кушай! – приговаривают сотрудники «Велеса» на видео кормления травмированного зверя.

Пока что лисичка передвигается с болью, периодически поскуливая. Фото: vk.com/veles_spb

Пока что лисичка передвигается с болью, периодически поскуливая. Фото: vk.com/veles_spb

Лисице постелили мягкую простыню и дали разнообразного мяса с водичкой. Судя по видеоролику о новом постояльце центра, аппетит у Патрикеевны добротный. Волонтеры надеются, что боль и тяжелое лечение пострадавшая лисичка все же преодолеет. Подписчики «Велеса» во «Вконтакте» массово высказывают пожелания здоровья новой пушистой гостье и обещают переживать за ее судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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